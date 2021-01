Roma, 19 gen. (askanews) - Si va al "VAR" nell'aula del Senato, per stabilire se l'ex M5s Lello Ciampolillo potrà o meno votare sul governo Conte. Ciampolillo, che non aveva risposto alle prime due chiama, ha chiesto di votare proprio mentre la presidente Casellati stava per dichiarare chiusa la seduta. Ora Casellati con i senatori segretari sta visionando i filmati per capire se la richiesta di Ciampolillo sia arrivata o meno fuori tempo massimo.