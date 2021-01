Roma, 19 gen. (askanews) - "Il governo non avrà la maggioranza assoluta, avrà una maggioranza relativa, campicchierà come in passato. Sopravvivono ma non campano. Governo dannoso per l'Italia e inadeguatissimo di fronte all'emergenza che l'Italia vive. Avrà probabilmente una maggioranza relativa, non so se poi nei prossimi giorni troverà qualche palazzinaro". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, nel giorno in cui il premier Conte chiede la fiducia al Senato.