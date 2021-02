Governo, Fiano (Pd): accogliamo richiesta senso di responsbailità

Milano, 3 feb. (askanews) - "Noi accogliamo quella richiesta di senso di responsabilità e di generosità del presidente Mattarella e di riempimento di quel vuoto politico che si è creato con la crisi di governo". Così Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico.

"La linea del Pd è quella che ha espresso Zingaretti dopo aver ascoltato le parole di Mattarella dense di significato, che ha spiegato al Paese come si traduce il senso di responsabilità, che ha spiegato perché non si può andare a votare subito ragionando nel merito delle cose da fare, che non hanno colore: saldo con l'Europa, Recovery plan, gestire il piano vaccinale verificare se ci sia bisogno di altri ristori", ha aggiunto.