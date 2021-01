Governo, Fiano: consapevoli che con un voto in più non si governa

Milano, 19 gen. (askanews) - "Penso che prevarrà senso di responsabilità". Così il deputato Pd Emanuele Fiano ha commentato l'atteso voto di fiducia in Senato sul governo Conte.

"Penso che non sia il momento di fare politica ma che sia il momento per la politica, come il Partito Democratico ha indicato da giorni, di fare il massimo sforzo per il Paese, di migliorare anche le cose che nelle settimane scorse, nei mesi scorsi non sono andate bene, come anche il premier ha detto in Parlamento; non bisogna avere l'arroganza di pensare che tutto quello che è stato fatto sia giusto, bisogna anche che chi ha senso di responsabilità nelle aule parlamentari lo faccia vedere oggi perché al centro non c'è la carriera di qualcuno o il consenso di questo o di quel partito ma il futuro del nostro Paese", ha aggiunto.

"Sappiamo tutti, lo sa il Pd, lo sanno i 5s e Leu, che non si governa con un voto in più, questo è nella nostra consapevolezza però altrettanto abbiamo la consapevolezza di fare il massimo sforzo perché al Paese vanno date risposte già nelle prossime ore", ha concluso.