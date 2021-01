Governo, Fassina (Leu): Conte con maggioranza allargata unica via

Roma, 26 gen. (askanews) - "L'unica possibilità è di avere il presidente Conte con una maggioranza allargata" ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina dopo che il premier Giuseppe Conte ha dato le dimissioni ed è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Ci vuole una maggioranza che si basa su chi ha un minimo senso di responsabilità e riconosce che la crisi è stata provocata per spostare l asse della maggioranza e ci sono deputati e senatori del gruppo Misto che riconoscono il passaggio storico in cui si colloca l Italia" ha aggiunto Fassina.

"Ma se questo non è, per quanto mi riguarda, non c è un altro presidente che può tenere insieme Leu, Pd, Italia Viva, M5S, quindi se non si allarga la maggioranza si va alle elezioni, che non sono il male assoluto come invece è un governo melassa dell ingovernabilità e non in grado di dare risposte incisive che il Paese aspetta. Un film in cui arriva un super tecnico o una figura istituzionale e abbiamo un governo che alla velocità della luce affronta tutti i problemi non esiste, è un film di fantascienza, si farebbe una melassa che avrebbe più problemi ad andare avanti del Conte bis".