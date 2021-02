Roma, 13 feb. (askanews) - Picchetto d'onore, a Palazzo Chigi, per il neo-presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo il giuramento al Quirinale, il premier si è recato a Palazzo Chigi per la tradizionale cerimonia dello scambio della Campanella, e successivamente per il primo Consiglio dei Ministri. Dopo gli onori militari, Draghi ha incontrato brevemente Giuseppe Conte.