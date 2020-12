Governo, D'Incà a Renzi: lo vedo spesso correre, corriamo insieme

Roma, 16 dic. (askanews) - "Matteo Renzi pone delle problematiche che vanno ascoltate. Se devo chiedere delle cose a Renzi direi che in questo momento non c'è bisogno di fare polemica ma di correre insieme": lo ha detto a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

"Lo vedo spesso nelle immagini - ha aggiunto - che va a correre, è una persona che fa chilometri, è veloce, ci può aiutare a correre ancora di più e fare chilometri insieme. Il Paese ne ha bisogno, alla fine ne usciremo tutti quanti rafforzati. Ognuno con le sue idee, un po' diverse le une dalle altre, ma in un'ottima coalizione che sta lavorando bene, il mio invito quindi è di correre insieme".