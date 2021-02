Governo, Crippa (M5S): chiesto a Draghi di non parlare del Mes

Roma, 9 feb. (askanews) - "Come prima condizione ho chiesto direttamente al presidente Draghi di togliere dal tavolo il Mes come argomento. Abbiamo davanti 2 anni di legislatura, se dobbiamo iniziare a parlare se prendiamo il Mes o non lo prendiamo abbiamo già consumato il tempo a disposizione".

Così il deputato del M5S Davide Crippa, prima del secondo giro di consultazioni tra la delegazione dei pentastellati e il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

"La nostra è una posizione di ascolto, vediamo cosa ci proporrà per riferire agli iscritti per il Paese ed evitare toni e temi totalmente divisivi . L'altra volta abbiamo fatto le nostre considerazioni oggi ci aspettiamo di ricevere indicazioni progettuali e programmatiche poi dopo in base a queste faremo i quesiti da porre in votazione su Rousseau".