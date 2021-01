Governo, Conzatti (Iv): Conte-ter? Non impossibile, contano temi

Milano, 28 gen. (askanews) - Un Conte-ter? "Non è mai stato impossibile". Così Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, prima che il gruppo salga al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Abbiamo sempre detto questo, che fosse questo patto di legislatura con al centro temi come scuola giustizia, economia, questo non è stato ancora possibile farlo, forse questa è l'occasione giusta", ha aggiunto.

Riguardo alle voci di un suo passaggio nelle fila dei responsabili Conzatti ha risposto "è una notizia falsa, ho confermato fin da subito volontà di rimanere in Italia Viva, ho lavorato per tenere aperto un dialogo. L'operazione dei nuovi responsabili è fallita", "Non ci sono veti sulle persone, ma è un gruppo raccogliticcio".

"Noi ci sediamo volentieri con loro - ha aggiunto riferendosi a Pd, M5S e Leu e all'eventualità di un premier diverso da Conte - se sarà possibile discutere questioni importanti per l'Italia, i nomi arriveranno poi dopo."