Governo, Conte: spero istituzioni ripaghino fiducia cittadini

Roma, 18 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concludendo il suo intervento in Aula alla Camera sulla fiducia al governo si è rivolto direttamente agli italiani che possono seguire il dibattito in diretta tv: "Cittadini - ha detto - avete ragione, la fiducia tra le istituzioni e voi deve essere reciproca, un moto perpetuo che si alimenta in modo biunivoco, vi chiediamo tanti sacrifici, necessari a superare la pandemia, avete offerto una risposta di grande responsabilità rispettando le regole, accettando di fare sacrifici. State dimostrando di riporre una grande fiducia nelle istituzioni Con il voto di oggi confido che le istituzioni ripaghino la vostra fiducia, per metterci alle spalle il grave gesti di irresponsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di incertezza", ha concluso il premier.