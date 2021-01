Governo, Conte: sono qui a testa alta e senza arroganza

Roma, 18 gen. (askanews) - Ha rivendicato l'operato del governo e ha lanciato un appello ai costruttori per voltare pagina. Così il premier Giuseppe Conte all'aula della Camera per riferire della crisi di governo. "Se io oggi, a voi che siete in questa in aula e ai cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi, insieme a tutta la squadra di governo, ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale", ha dichiarato il premier.

E poi: "Questo governo intende perseguire un progetto preciso che mira a modernizzare il Paese, chi ha idee, progetti e volontà per farsi costruttori insieme a noi di questa alleanza sappia che questo è il momento giusto di contribuire a queste prospettiva".