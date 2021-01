Governo, Conte: "Se esecutivo non ha i numeri va a casa"

Roma, 19 gen. (askanews) - "È un invito franco aperto fatto di fronte al paese, dobbiamo rimanere tutti a testa alta. Certo che c'è un problema di numeri, siamo in democrazia, se questi numeri non ci sono questo governo va a casa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica nell'Aula del Senato.

"Parlate sempre di poltrone, io non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone, non è importante dire che non si è interessati alle poltrone, ma essere interessati a starci seduti con disciplina e onore" ha aggiunto Conte concludendo la sua replica in Senato.