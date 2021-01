Governo, Conte: "Non si cancella quanto accaduto"

Roma, 18 gen. (askanews) - "Questa crisi ha aperto una ferita profonda all'interno della maggioranza, ma ha provocato profondo sgomento nel Paese. Rischia di produrre danni notevoli, non solo ha già fatto salire lo spread, ma ha attirato l'attenzione dei media internazionali, delle cancellerie straniere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera.

"Arrivati a questo punto, diciamolo con franchezza, non si può cancellare quel che è accaduto, non si può pensare di recuperare la fiducia, condizione imprescindibile per lavorare insieme nell'interesse del paese. Adesso si volta pagina". ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando dello strappo di Italia Viva e di Matteo Renzi con la maggioranza.