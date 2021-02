Governo, Conte: non ostacolo nuovo governo, ma sia politico

Roma, 4 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte ha dato pubblicamente il suo sostegno a un governo guidato da Mario Draghi, che ha incontrato poco dopo il conferimento dell'incarico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo al nuovo governo, non mi conosce o è in malafede, i sabotatori cerchiamoli altrove, io ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze su piano sanitario, economico e sociale. Auspico un governo politico solido e che abbia sufficiente coesione per operare scelte politiche perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a tecnici", ha detto.

"Mi rivolgo agli amici del Movimento, io ci sono e ci sarò, a Pd e Leu: dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, perché il nostro progetto politico è forte e concreto", ha aggiunto.