Governo, Conte: appello molto chiaro e nitido, progetto preciso

Roma, 18 gen. (askanews) - "Il mio è un appello molto chiaro, nitido. C'è un progetto politico ben preciso e articolato, un progetto che mira a rendere il nostro paese più moderno, a completare le tante riforme messe in cantiere". Lo ha detto il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte nel corso della replica a Montecitorio al dibattito sulla crisi di governo.

"La forza di questo progetto e la sua prospettiva è lavorare in questa direzione, non bisogna avere timori e nessuna timidezza quando si ragiona con sguardo chiaro", ha aggiunto.

"Ho rivolto un appello a tutte le forze politiche ma anche ai singoli parlamentari, ho invocato la coscienza dei singoli: chi si riconosce in questo progetto può dare un contributo di idee, di nobili culture, di prassi sperimentate che si racchiudono nelle famiglie tradizionali, quelle che hanno una chiara tradizione e vocazione europeista, liberale, popolare, democratica e socialista. Dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il futuro del paese. Siamo chiamati a costruirlo insieme, è un appello trasparente, alla luce del sole, chiaro che propongo nella sede più istituzionale e rappresentativa del Parlamento per affrontare insieme le sfide", ha detto Conte replicando in aula alla Camera.