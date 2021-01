Roma, 19 gen. (askanews) - "Non è il problema di vincere o perdere. Si può vincere, si può perdere. Io credo che il governo avrà i numeri per andare avanti. Il problema non sono i numeri nel Senato, ma i numeri del Paese. Il rischio è che il governo - che doveva rafforzarsi - ne esca indebolito. Questo mi preoccupa per il governo che sostengo, ma soprattutto per l'Italia". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, Centristi per l'Europa (Ndc).