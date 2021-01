Governo, Bongiorno (Lega): la maggioranza politica non c'è più

Roma, 19 gen. (askanews) - "Io credo che sia necessario in questo momento vedere se ci sono numeri, vedremo che numeri ci saranno. Il problema non sono i numeri, la maggioranza politicamente non c'è più. La Lega chiede di andare al voto". Lo afferma Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, nel giorno in cui Conte chiede la fiducia al Senato.

"Puntiamo al voto non perché ci divertiamo, ma perché non se ne può più di queste maggioranze raccogliticce. Dobbiamo anche andare velocemente perché governare significa affrontare i problemi", prosegue.

"Io credo ci siano i numeri per un governo di centrodestra. Non si deve cercare di andare avanti a tutti i costi. Bisogna fare il bene di tutti, e il bene di tutti è una maggioranza solida", conclude Bongiorno.