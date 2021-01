Roma, 19 gen. (askanews) - "Siamo vicini a 161. Perché non bastano? Se i padri costituenti avessero voluto mettere la maggioranza assoluta l'avrebbero messa, invece non l'hanno messa". Lo dice Bruno Astorre, senatore del Pd, nel giorno in cui Conte chiede fiducia in Senato.

"Sarebbe meglio avere una maggioranza coesa - prosegue Astorre - ma io spero che dal voto di fiducia di oggi si possa estrinsecare una maggioranza coesa".