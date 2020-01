Golden Globe 2020: i vincitori da Mendes a Tarantino

A Beverly Hills la cerimonia di premiazione della settantasettesima edizione dei Golden Globe 2020. Tra le pellicole “1917” ha vinto il premio come miglior film drammatico, “C'era una volta a… Hollywood” ha vinto come miglior commedia, mentre è andata a “Parasite” la statuetta per il miglior film in lingua straniera. “Missing Link” si è aggiudicato il premio come miglior film d'animazione. La pellicola di Quentin Tarantino ha ottenuto tre premi: oltre a quello di miglior commedia, anche miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista con Brad Pitt. Sam Mendes, con “1917” è stato premiato anche come miglior regista. “Joker” ha ottenuto due statuette: per il miglior attore protagonista drama con Joaquin Phoenix e come miglior colonna sonora. “Rocketman” si è aggiudicato la statuina per la miglior canzone e quella di miglior attore di commedia vinta dal giovane Taron Egerton. Premio alla carriera a Tom Hanks.Per approfondire