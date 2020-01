Nella notte della 77° edizione dei Golden Globe Awards le star sul red carpet: dal rosso di Nicole Kidman e Scarlett Johansson al verde di Charlize Theron. In azzurro Renée Zellweger, sceglie il giallo Cate Blanchet. Jennifer Lopez ha un fiocco dorato, mentre Gwyneth Paltrow sfoggia un abito trasparente.PER APPROFONDIRE: Golden Globe: trionfo per «1917» e «C'era una volta a… Hollywood», in attesa degli Oscar