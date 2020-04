Gnecchi (Inps): ipotesi accessi scaglionati a sito per bonus 600 euro di Marco lo Conte 01 aprile 2020

Prima i continui problemi di accesso, poi i casi di visualizzazione delle posizioni altrui, infine lo stop al sito web. Per l’Inps il primo giorno per la presentazione delle domande è stata una giornata davvero nera. L'enorme mole di richiesta di accesso al sito web ha mandato in crash la struttura informatica e suscitato reazioni risentite nei numerosi utenti impossibilitati a procedere con l’adempimento. Una corsa ingiustificata, visto che le risorse non erano riservate ai primi accessi, come in un clickday, ma disponibili per tutti; ma in ogni caso la corsa al click - complice una comunicazione evidentemente non chiara - ha messo in difficoltà l’Istituto. Se n’è discusso nel corso del videoforum Il Sole Risponde in cui Marco lo Conte ha intervistato la vicepresidente dell’Inps Maria Luisa Gnecchi