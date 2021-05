GliPsicologiOnline, psicoterapia d’emergenza (e gratuita) ai tempi del Covid

Un'idea nata durante il lockdown per aiutare ad affrontare la fatica emotiva e psicologica della pandemia, offrendo colloqui gratuiti e anonimi con specialisti. Si chiama GliPsicologionline.it ed è la piattaforma creata poco più di un anno fa da Mauro Orso, startupper e influencer manager, insieme con il dott. Mattia Cis, responsabile scientifico del progetto e Giovanni Benedetti di shots.it, che ha messo a punto la piattaforma web. Hanno avuto il sostegno di imprenditori e influencer come Cristina Fogazzi – L'Estetista Cinica, Paolo Stella e Cathy la Torre. Fino ad oggi la piattaforma ha offerto quasi 5mila colloqui video o audio con gli oltre 200 psicoterapeuti che aderiscono al network riconosciuto dall'Ordine degli psicologi. Un successo arrivato anche dall'attività su Instagram, dove l'account de GliPsicologiOnline conta quasi 25mila follower. Mauro Orso e Mattia Cis ci raccontano com'è nata la startup e come sta crescendo anche grazie a un nuovo progetto di coworking virtuale per i terapeuti.