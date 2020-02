Gli scontri nella maggioranza: non solo prescrizione

●

●

L'entrata in vigore della riforma Bonafede sulla prescrizione ha acuito le tensioni nella maggioranza. Dal primo gennaio 2020 la prescrizione nei processi penali si blocca dopo il primo grado. Italia viva ha tentato, senza successo, di rinviare di un anno la riforma della prescrizione con il lodo Annibali. Il Consiglio dei ministri ha inserito nella riforma del processo penale il lodo Conte bis, frutto di un accordo fra Pd, M5s e Leu. Prevede lo stop alla prescrizione solo dopo le condanne in primo grado e in appello. E non solo