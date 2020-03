Gli operai cantano «O mia bela Madunina»: pronto l’ospedale Fiera Milano 31 marzo 2020

A pieno regime disporrà di più di 200 posti di terapia intensiva il nuovo ospedale per pazienti coronavirus realizzato, in tempi record, in Fiera a Milano e inaugurato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, al direttore generale del Policlinico di Milano che lo avrà in gestione, Pino Belleri e Gerardo Del Borgo, presidente Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che ha riportato un messaggio di Guido Bertolaso. L'opera è stata interamente finanziata da 1.200 donatori con il loro contributo da 10 euro a 10 milioni. “Voglio ringraziare – ha detto Fontana – tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in maniera indefessa e incredibile per 24 ore al giorno. Qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità e di altissima tecnologia che potrà diventare un punto di riferimento per tutto il Paese, tanto che il Governo ha detto che vorrà replicare questo intervento in altri parti d'Italia”.