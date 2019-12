Gli auguri di Mattarella ai contingenti militari all’estero

“Per me questo è un appuntamento irrinunciabile perché questa costellazione di presenze italiane nel mondo è un elemento decisivo per il prestigio del l'Italia”. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ringraziato tutti i militari impegnati nelle tantissime missioni militari all'estero. Lo ha fatto parlando dal Comando operativo Interforze da dove si è collegato con alcuni comandi per trasmettere di persona il proprio ringraziamento “a nome della Repubblica”. Sono ben 34 in 25 Paesi le missioni di pace attualmente in corso, dall'Iraq al Libano, dal Kosovo alla Lettonia, dalla Somalia all'Afghanistan. Impegnati 5.560 uomini negli scenari a più alta tensione del mondo.Per approfondire