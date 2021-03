Giustizia, sottosegretario Sisto: no rivoluzioni ma miglioramenti

Roma, 1 mar. (askanews) - "Sulla giustizia niente rivoluzioni, ma miglioramenti". Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), nel giorno del giuramento al Quirinale. "È un governo di riappacifazione, non di conflitto, in un paese in difficoltà abbiamo l'obbligo di soluzioni condivise".