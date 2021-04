Giulio Tremonti: «Il piano Italiano è 10 volte più grande di quello tedesco» 29 aprile 2021

Giulio Tremonti, intervistato dal direttore Fabio Tamburini, durante l’evento Recovery Plan, fa un’analisi critica del piano elaborato dal governo Draghi per la ripartenza dell’economia del Paese. Immagina una grande quantità di nuove normative e chiude proponendo di dedicare attenzione al settore del volontariato, portando il 5 X 1000, fatto nel 2005 per il volontariato, al 10 X 1000: sarebbero pochi soldi, ma molto ben spesi con un effetto di ritorno buono per la nostra coesione sociale.