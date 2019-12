Giulia Lamarca, travel blogger in carrozzina 10 dicembre 2019

Giulia Lamarca è riuscita a trasformare la sua disabilità in un punto di forza: attraverso il suo blog e i suoi account social racconta ogni giorno la vita quotidiana sulla carrozzina, ma non solo: è una travel blogger che gira il mondo ed è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di viaggi disabili e non. La sua passione si è rapidamente trasformata in un'attività lavorativa, che Giulia affianca al suo lavoro principale. In questa intervista racconta la sua storia personale e la ricetta del suo successo sui social