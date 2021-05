Giro d'Italia, polizia e autostrade insieme per la decima edizione degli 'Eroi della sicurezza' 20 maggio 2021

(LaPresse) Quattro agenti della Polstrada e un operatore della direzione del tronco di Firenze di Aspi sono stati premiati alla tappa di Siena del Giro d'Italia. Con il Giro torna infatti anche la decima edizione degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese. Autostrade per l’Italia ha consegnato i riconoscimenti agli Assistenti Capo Coordinatore Christian Gostinelli e Francesco Ferri, e agli Agenti Antonio Pulici e Amedeo Grande in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo, per la professionalità dimostrata nel fermare un tir in piena corsa, condotto da un uomo in stato di ebbrezza, che procedeva a zig zag a 110 Km orari, scongiurando inevitabili incidenti. La Polizia Stradale ha invece celebrato con un riconoscimento, per l’impegno manifestato nel proprio lavoro, a Gabriele Monciatti del Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, per la sua prontezza di reazione e ligio rispetto dei protocolli di sicurezza che gli hanno permesso, di fatto, di salvare la vita a un collega.