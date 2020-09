Giovannini: poca coerenza in Italia sul green new deal di Rosalba Reggio 04 settembre 2020

“Ogni anno in Italia vengono pagati 19 miliardi di euro a famiglie e imprese per sussidi dannosi per l'ambiente” spiega Enrico Giovannini, a margine dell'annuale forum The European House Ambrosetti, a Cernobbio. “È evidente che prima di destinare risorse per il green new deal, sia necessario lavorare su questo”. I temi su cui bisogna insistere, aggiunge Giovannini, sono le infrastrutture strategiche, la coerenza delle politiche sui fondi nazionali e internazionali, la lotta alle disuguaglianze. L'intervista di Rosalba Reggio