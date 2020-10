Giovanni Savorani: «Edilizia risposta alla crisi post Covid. Siamo carenti sul lato delle infrastrutture»

Giovanni Savorani, Presidente Confindustria Ceramica, vede nell'edilizia una chiave di volta per uscire dalla crisi generata dall'emergenza Covid-19. «Siamo preoccupati dallo stato delle cose – afferma Savorani – e abbiamo rinunciato alle fiere con grosso rammarico. Siamo convinti, tuttavia, che l'effetto post-Covid porterà molte persone a investire sulla propria casa e gli enti pubblici a investire su scuole, ospizi, ospedali, farmacie e centri commerciali. In questa nuova ristrutturazione che può essere messa in atto, l'intervento della ceramica risulterà opportuno. Sarà importante riprogettare la vita delle persone anche dal punto di vista sociale. E poi sarà fondamentale sburocratizzare tutto il sistema». Che cosa manca in particolare per sostenere la ripresa del settore ceramica? «Le infrastrutture. Siamo un distretto che muove 17 milioni di tonnellate all'anno e non abbiamo una rete autostradale».