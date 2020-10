Giovani imprenditori a convegno 16 ottobre 2020

“Futuri. Pronti all'impresa”: è questo il titolo della due giorni – venerdì 16 e sabato 17 ottobre – del 35° Convegno dei Giovani Imprenditori in programma a

Roma all'Auditorium della Tecnica.

Al convegno partecipano ministri, amministratori delegati di grandi aziende, oltre ovviamente ai vertici Confindustriali.

I Giovani imprenditori, affermano nel loro manifesto che lancia il convegno e ne delinea l'orizzonte, che “per la prima volta nella storia, ci siamo resi conto che siamo un solo hardware globale, dove la salute di un abitante dell'Hubei può incidere su quella dell'inquilino di Downing Street. Per la prima volta nella storia, siamo in una incredibile e straordinaria condizione: tutto il mondo si trova contemporaneamente a risolvere la stessa sfida. Ora l'impresa è disegnare insieme le soluzioni, a misura di giovani e di giovani imprese”.