Giornata della Terra, Cappato: "Raccolta firme contro il riscaldamento globale: tassare emissioni Co2" 01 maggio 2021

(LaPresse) Tassare le emissioni per bloccare il global warming: è l'idea lanciata da Marco Cappato e presentata in occasione della Giornata della Terra: "Già molti anni fa, 27 premi Nobel hanno indicato la strada per combattere i cambiamenti climatici: spostare le tasse dal lavoro alle emissioni di Co2 - ha spiegato Cappato -. Abbiamo trasformato questa idea in un' iniziativa dei cittadini europei con uno strumento di partecipazione previsto dai trattati dell'Unione, con i quali un milione di persone possono proporre all'Ue di prendere una iniziativa". Nella giornata mondiale della Terra vogliamo sottolineare quanto sia importante proporre qualcosa: usare l'economia, i prezzi per incentivare le fonti alternative. C'è tempo fino al 22 luglio per firmare sul sito stopworming.eu. L'interesse dei cittadini oggi è ridurre le emissioni di CO2", ha conlcuso Cappato.