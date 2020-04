Giornali e libri "piratati", la GdF sequestra 17 canali Telegram

Roma, 27 apr. (askanews) - Operazione della Guardia di Finanza contro la diffusione abusiva in chiaro di migliaia di riviste, rassegne stampa, giornali e libri. Con un'operazione chiamata "#cheguaio!" il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Bari ha sequestrato 17 canali Telegram sui quali venivano diffusi in chiaro migliaia di file in violazione del diritto d'autore.

I reati ipotizzati sono riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d autore. I responsabili, in corso di identificazione, si sarebbero introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza, sottraendo migliaia di file in formato PDF e riversandoli illecitamente su Telegram.

L'inchiesta è stata avviata dopo l'esposto Federazione Italiana Editori Giornali.