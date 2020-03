Giorgino (Luiss): Ecco come comunicare (meglio) il coronavirus di Marco lo Conte 26 marzo 2020

Non è semplice veicolare in modo corretto l'informazione sul coronavirus: il rischio di creare malintesi e comportamenti dannosi si è purtroppo tradotto in dato di fatto nelle ultime settimane. Per questo è necessario un profondo ripensamento delle modalità con cui comunicare i dati e fornire informazioni corrette sulla pandemia che tanto preoccupa. Distinguendo innanzitutto comunicazione politica da comunicazione istituzionale. Di questo si è parlato nel corso di Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web della testata oltre che sulle nostre pagine social. Ospite del programma condotto da Marco lo Conte il direttore del Master in Comunicazione e Marketing Politico e Istituzionale alla Luiss,Francesco Giorgino