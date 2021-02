Giorgetti: Draghi un fuoriclasse, non devo convincere nessuno

Roma, 4 feb. (askanews) - "Io non devo convincere nessuno. Si fanno i ragionamenti e si tirano le conclusioni, come si fa in politica". Così Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, braccio destro di Salvini, ha risposto a chi gli chiedva se riuscirà a convincere il leader leghista a sostenere il governo Draghi.

Sul suo nome nel totoministri ironizza: "Ho giocato al Totocalcio da quando avevo 10 anni, non ho mai vinto...".

A Giorgetti viene poi riferito un giudizio su Draghi attribuito a Bagnai e Borghi, ovvero che Draghi è un fuoriclasse, e Giorgetti risponde: "Esatto, come Ronaldo e quindi non deve stare in panchina".