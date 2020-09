Giannola (Svimez): Sì al ponte sullo Stretto con il Recovery Fund di Marco lo Conte 16 settembre 2020

La ripartenza dopo il lockdown non è semplice, con il coronavirus in agguato che rischia di fermare, o quanto meno rallentare, l'economia. I piani di rilancio che ricadono sotto l'egida del Recovery Fund sono tuttavia un'occasione di rilancio importante. Se n'è parlato in occasione del videoforum “L'Italia che riparte”, sul sito web del Sole 24 Ore e sugli account social di testata. Il Sud Italia, in particolare, soffre di ritardi atavici ma può ancora contare su energie ancora tutte da dispiegare, come racconta Adriano Giannola, Presidente di Svimez, società per lo sviluppo del Mezzogiorno