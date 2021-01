Giani: Toscana premiata da nostre scelte coraggiose su scuola

Firenze, 21 gen. (askanews) - Le scelte di riaprire la scuola sono state premiate. Lo ha detto il governatore della Toscana Eugenio Giani, commentanfo anche i dati sui contagi di Covid-19 nella regione: "Oggi registriamo 503 casi, due giorni fa 241, ieri 434, siamo in linea assoluta, forse qualcosa in meno, dell altra settimana. E presto, sono passati 10 giorni, ma il sussulto per la riapertura delle scuole superiori non c è stato, e avremmo dovuto già cominciare a vederlo".

"Significa che nel momento in cui viene tutelato il valore dell istruzione, vale la pena fare le scelte come quelle che abbiamo fatto noi e che non sono state prese da altre Regioni", ha concluso Giani.