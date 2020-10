Gianfranco Battisti: «Con oltre 140 miliardi di investimento siamo asset per la ripresa del Paese»

Diventare più bravi per competere. Investire e colmare i gap nel sistema dei trasporti. Sono tanti i temi affrontati da Gianfranco Battisti, Ceo di Ferrovie dello Stato Italiane, nel Focus Trasport del digital event “Made in Italy: The Restart”. «Una completa rivisitazione del modello di sviluppo del Paese porrà l'Italia al centro del mercato europeo. Abbiamo lanciato gare per 2,2 miliardi in Sicilia. Il Sud ha gap infrastrutturali da colmare, abbiamo progetti di investimento dedicati. L'asse Torino-Salerno è fondamentale per il Paese, intercetta il 65% della domanda di mobilità». Parte degli investimenti legati dal Recovery Fund supporta la visione di Ferrovie dello Stato Italiano. «Nei contratti - prosegue Battisti - ci sono 100 mld di investimenti già pianificati per infrastrutture fisiche e digitali. Complessivamente, oltre 140 mld di investimento dovrebbero porci come asset fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese. Operiamo in 60 paesi nel mondo e stiamo rafforzando la nostra presenza in Europa». Infine, Battisti afferma: « Dobbiamo diventare più grandi. Per la prima volta nella storia, nel 2019 abbiamo chiuso il conto economico del trasporto merci in equilibrio. Ci sono le condizioni per fare un buon servizio per il paese».