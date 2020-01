Getastand la piattaforma per prenotare spazi in fiere ed eventi

Milano, 17 gen. (askanews) - Una piattaforma di booking che semplifica il processo di vendita degli spazi espositivi in eventi e fiere, permettendo agli organizzatori di promuovere sul portale le loro manifestazioni e agli espositori di prenotare online in maniera rapida e sicura gli spazi, e in futuro anche tutti i servizi collegati come personale e allestimento stand. E' Getastand, startup che ha partecipato al Demo Day di LVenture Group, l'evento conclusivo del Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs. I punti di forza di Getastand che opera in un mercato poco digitalizzato che in Europa vale 50 miliardi di euro nella parole di Paolo Castioni, Ceo e Co-founder Getastand.

"Il nostro punto di forza del modello di business si basa sulla semplicità di prenotare uno spazio espositivo senza dover perdere settimane. Il nostro modello di business si bassa su una transazione, quindi il costo dello spazio espositivo pagato da un espositore per riservare uno spazio espositivo nei confronti di un organizzatore, lascia su Getastand una commissione del 15%".

I margini di crescita sono elevati perché il settore in Europa è poco digitalizzato.

"I competitor principali che si muovono su questo mercato hanno tendenzialmente delle soluzioni che non sono online. Quindi agenzie di eventi offline o gruppi Facebook o siti che aggregano le locandine di manifestazioni in tutta Italia, ma non semplificano veramente il rapporto fra queste parti. La nostra forza è proprio quella di andare a semplificare il rapporto che c'è tra chi vuole vendere uno spazio espositivo e chi lo vuole affittare".

Getastand attiva da poco più di un anno ha già realizzato un fatturato di 40mila euro solo con la prenotazione di spazi e l'obiettivo è di arrivare a 250mila nel 2020.

"Grazie ai finanziamenti che riusciremo a chiudere il prima possibile potremo investire per strutturare l'ecosistema di servizi che sono complementari a quello che riguarda la prenotazione di uno spazio, come l'allestimento di uno stand, personale, tutto quello che noi chiamiamo il mondo del service che sta intorno alla partecipazione a una manifestazione o evento fieristico".