Gervasoni (Aifi): “Dopo il decreto liquidità, alle imprese serve il decreto crescita” di Monica D'Ascenzo 07 aprile 2020

Giudizio positivo di Anna Gervasoni, direttrice Aifi, sul decreto liquidità approvato dal governo. Il prossimo passo atteso dalle imprese italiane, secondo l'esperta di economia e gestione delle imprese, è il decreto crescita per ridare slancio ai tanti comparti che stanno soffrendo soprattutto a causa della mancanza di export. I fondi di private equity e venture capital faranno la loro parte per supportare le aziende in portafoglio.