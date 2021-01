Genazzani(Ema): ritardo seconda dose vaccino non sarebbe problema

Roma, 18 gen. (askanews) - "I dati dimostrano che ci si può vaccinare in una finestra temporale che va dai 21 ai 42 giorni. Nel caso vi fosse un ritardo nella seconda vaccinazione non sarebbe un problema. Il commissario Arcuri ha detto che non vi saranno ritardi, in ogni caso, nel richiamo".

Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky TG24, Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, parlando dei ritardi nella consegna dei vaccini annunciata da Pfizer.

Rispondendo poi alla domanda se Ema possa valutare l'approvazione anche di altri vaccini come quello russo e cinese, Genazzani ha spiegato: "Efficacia e sicurezza non hanno confini, chiunque sviluppi un vaccino efficace e sicuro e abbia una capacità produttiva per poterlo condividere con i cittadini europei è benvenuto".