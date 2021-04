Roma, 20 apr. (askanews) - "Abbiamo avuto oggi un confronto positivo con le Regioni e gli enti locali, l'obiettivo del governo è di favorire il ritorno a scuola dei ragazzi di ogni ordine e grado, lo faremo gradualmente in modo progressivo e sicuro".

Così la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso del vertice tra governo e Regioni in vista delle riaperture delle scuole prevista per il 26 aprile.