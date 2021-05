Gaza, Israele riapre il valico di Kerem Shalom 25 maggio 2021

(LaPresse) - Israele ha riaperto il valico di Keren Shalom al confine con Gaza, il più grande passaggio commerciale tra il paese e la Striscia, rimasto chiuso per circa un mese per il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, che ha causato 250 morti tra i palestinesi e 13 tra gli israeliani. Sono tornati a transitare quindi i camion con cibo, medicine e aiuti umanitari per la popolazione.