Gaza, festa in strada per il cessate il fuoco 21 maggio 2021

(LaPresse) Trovato l'accordo sul cessate il fuoco: Hamas e Israele hanno accettato la tregua. Secondo Khalil al-Hayya, ufficiale di Hamas, che ha parlato a Gaza City, si tratta di una "vittoria della resistenza". Festa immediata tra le strade di Gaza: molti cittadini in strada per celebrare la fine degli attacchi dopo 11 giorni di guerra. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 2 di notte, ora locale, tra giovedì e venerdì. Almeno 230 le vittime palestinesi del conflitto, quasi duemila i feriti. Dodici le vittime israeliane.