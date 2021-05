Gardaland riparte il 15 giugno con il Legoland Water Park: "Felici di tornare a far divertire gli ospiti" 19 maggio 2021

(LaPresse) Il 15 giugno Gardaland inaugura ufficialmente la stagione 2021: il decreto del 17 maggio ha infatti inserito i parchi divertimento tra le realtà che possono riprendere le proprie attività. “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland - Ad attendere i visitatori una grande e attesissima novità, LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico LEGOLAND® in Europa e il quinto nel mondo”. Il Parco Acquatico, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro, sarà interamente tematizzato LEGO® e sarà il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND. Il parco adotterà le misure anti covid necessarie, come la limitazione degli ingressi e l'obbligo di prenotazione e l'uso obbligatorio della mascherina. Dal 29 maggio sarà già possibile immergersi nelle atmosfere del Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’Acquario tematizzato. Sempre dal 29 maggio, sarà possibile soggiornare presso Gardaland Adventure Hotel. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE