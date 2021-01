Galli: "Nella sanità pubblica non c'è posto per medici no vax"

Roma, 7 gen. (askanews) - "Nel contesto della sanità pubblica non c'è posto per operatori che hanno posizioni contrarie o esitanti nei confronti dei vaccini". Lo ha detto il direttore di Malattie infettive presso l'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite del programma 'Il mio medico' su Tv2000.

"Alcuni medici contrari alla vaccinazione - ha aggiunto Galli - hanno posizioni ideologiche dettate spesso da un'oggettiva incompetenza. Dei 'no vax' non amo parlare perché è come dare loro importanza".

"Terza ondata? Vorrei mordermi la lingua - ha sottolineato Galli a Tv2000 - per non dire qualcosa che fa parte dei miei timori e forse anche qualcosa di più. Su questo ho gravi preoccupazioni. Mi auguro che non ci si debba trovare in una situazione simile a quella di due mesi fa. Ma i numeri non sono per niente rassicuranti".