Gallarate, a fuoco ditta materie plastiche: alta colonna di fumo

Milano, 21 mar. (askanews) - A Gallarate in provincia di Varese è andata fuoco una azienda che produce materie plastica. L'incenido ha provocato una enorme colonna di fumo, visibili a grandi distanze come dimostrano queste immagini pubblicate sui social. Non ci sono feriti, ma dato il materiale andato a fuoco, le autorità hanno consigliato di restare in casa, a maggior ragione.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche su un incedio ad Asiago, provincia di Vicenza, che ha coinvolto diversi edifici, fra cui una caserma dei carabinieri, e in cui ha perso la vita un uomo che non è riuscito ad uscire dalla propria abitazione.