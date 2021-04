Gaffe a Striscia, Hunziker chiede scusa: “Sono contro ogni discriminazione”

“Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo”. Così Michelle Hunziker, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, si scusa pubblicamente dopo le critiche di Diet Prada allo sketch nel quale insieme a Gerry Scotti la conduttrice ha imitato la pronuncia cinese allungando il taglio degli occhi. “Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno - scrive ancora la conduttrice e moglie di Tomaso Trussardi, presidente dell'azienda di famiglia - e ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione”.