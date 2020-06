Gabriele Lavia: il teatro è ferito ma non morirà di Rosalba Reggio 24 giugno 2020

La diffusione del coronavirus e il successivo blocco di tutte le attività ha fortemente penalizzato il teatro, che ha appena ripreso, seppur parzialmente, la sua programmazione. A metà giugno, Gabriele Lavia è tornato al Piccolo di Milano con una lettura dedicata alla figura di Edipo. Tre spettacoli che hanno registrato la vendita di tutti i biglietti. “Non si è trattato di un pieno reale - ha spiegato Lavia - dato che ogni posto occupato era seguito da due posti lasciati liberi per garantire la sicurezza degli spettatori. La pandemia ha colpito più gli attori che tutti i dipendenti del mondo del teatro, i quali godono di forme maggiori di protezione. Ma il teatro, in realtà, non è fatto da tutto quello che sta intorno, dai numerosi uffici, dagli impiegati. Il Teatro è fatto dagli attori e dal pubblico che li guarda. Un modello perfetto, che non cambierà mai nel tempo”. L'intervista a Gabriele Lavia